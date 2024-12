Lapresse.it - Norvegia, grave incidente: autobus con 60-70 persone finisce in mare

Leggi su Lapresse.it

in. Undi linea con circa 60-70a bordo è caduto in. Lo riferiscono i media norvegesi. L’è avvenuto nel comune di Hadsel, nel nord del paese. Al momento non è chiaro se ci siano delle vittime. Le operazioni di salvataggio sono attualmente in corso e alcuni dei passeggeri sono stati evacuati in una scuola nelle vicinanze.“La situazione non è affatto chiara. C’è un, con 60-70 passeggeri a bordo, che giace in parte in acqua. Il tempo è molto brutto sul posto. Sono stati inviati elicotteri di salvataggio da Bodø e Tromsø”, ha affermato l’addetto stampa Jan Eskil Severinsen del North Rescue Center.