Il comma 22 della scuola

Questa paginetta virtuale si è già occupata, in toni poco ottimistici, dell’insegnante di Abbiategrasso preso a calci in faccia da un alunno; brutta storia, dopo la quale il prof aveva ventilato l’ipotesi di lasciare l’insegnamento e l’istituto aveva espulso il ragazzo. Bene: a seguito di un paio di mesi di contenzioso, l’organo di garanzia che fa capo all’Ufficio scolastico regionale ha disposto il reintegro dello studente. Sul Corriere ho letto che a determinare la decisione sono stati i “conflitti d’interesse all’interno dell’organo di garanzia dell’istituto”, “l’esclusionefamiglia dell’interessato dalla composizione allargata del consiglio di classe”, e soprattutto il fatto che “il ragazzo, durante la frequenza, non avrebbe ricevuto un adeguato supporto scolastico”.