Galliano, Zendaya, Valentino… Recap dei fashion moment più alti del 2024

Sembra passato un secolo dall’addio di Pierpaolo Piccioli a Valentino, o dal red carpet futuristico divestita da cyborg per la premiere di Dune 2 a New York eppure sì, era sempre il. Un anno lungo e movimentato nel mondo della moda, soprattutto per i direttori creativi: molti festeggeranno Natale in un brand diverso rispetto allo scorso anno. TikTok ha dettato le tendenze tra meme e tormentoni (alla fine, eravamo più brat o più demure?) e il fenomeno method dressing sui red carpet ha raggiunto nuove vette tra Challengers, Dune e Wicked. Tra grandi addii, ritorni eccellenti e un compleanno speciale (anzi, due!), ecco iche ricorderemo di questo.Gennaio: il trionfo diL’anno si è aperto con unspettacolare: la collezione di Maison Margiela “Artisanal”, presentata alla Paris Haute Couture Week.