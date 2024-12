Ilfattoquotidiano.it - No, le Feste non sono belle per tutti: cos’è il Christmas Blues, la malinconia che ci prende a Natale

Hai provato ad attraversare dicembre ignorando le vetrine addobbate, le lucine, le playlist, il Whamaggedon, il Secret Santa, i brindisi aziendali e tutto il resto: adesso, però,è arrivato davvero. E della famosa magia dellenon senti neanche l’ombra. Al contrario, provi uno strano mix di ansia e tristezza. No, non stai diventando il Grinch: stai sperimentando il, ladelledi fine anno.Sfatiamo un mito. Nonostante film, serie e tv e canzoni continuino a raccontarci la fiaba della famiglia felice a tavola, del bacio sotto al vischio e del lieto fine, ilnon è un momento gioioso per. Al contrario, può essere un periodo complicato o stressante per varie ragioni. In questo periodo si acuisce il senso di solitudine di chi non ha una famiglia o di chi vive lontano da amici a parenti.