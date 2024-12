Sport.quotidiano.net - Tau, la gelata d’inverno. Ora non sa più vincere

Brutta sconfitta per un Tau che, in trasferta, non sa piùe che, in un colpo solo, ha perso titoloe primo posto, scivolando, addirittura, al terzo, superato in classifica, non solo da un Forlì stellare (sei vittorie consecutive), ma anche dal Ravenna. In viaggio gli amaranto hanno racimolato tre pareggi e due ko nelle ultime cinque gare, con due sole reti realizzate. A Pistoia è stato decisivo l’avvio di ripresa, con gli orange che hanno realizzato l’uno-due che si è rivelato determinante, mitigato, poi, dall’undicesimo gol di Motti. Il Forlì, al "Melani", si era imposto 2-0. Caduto il Lentigione, sembra che a comandare sia la Romagna, anche se la Toscana, con il Tau e la Pistoiese in rimonta, ci spera ancora. Adesso la sosta, con una mini-preparazione di richiamo e il 5 gennaio la ripresa, con il team di Altopascio che sarà di scena, ancora in trasferta, a San Marino, con i titani in rimonta, dopo il netto successo sul Riccione.