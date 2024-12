Sport.quotidiano.net - Sella, il rammarico di Nicolai. "Perdiamo perchè siamo corti, ma dimostriamo di giocarcela»

Niente regalo natalizio, ma lasi è portata dietro buoni segnali dal PalaSojourner, lì dove ha perso l’ottava partita su otto in trasferta, restando l’unica ancora senza scalpi esterni di tutta la Serie A2. Rispetto alle altre sconfitte lontano dalla Baltur Arena, quella di due giorni fa contro Rieti, è stata sicuramente una delle meno amare, tenendo conto del valore della squadra di Rossi, delle perduranti assenze in casa biancorossa e della reazione dei ragazzi di Di Paolantonio una volta finiti, spalle al muro, sul -17 dopo appena dieci minuti in campo. Una montagna enorme da scalare, con Cento che ha avuto il merito quantomeno di provarci, ritornando a -6 e mettendo un po’ di pressione ai laziali, guidati da percentuali a tratti strabilianti, intervallate però a momenti di sterilità in attacco, ma sfruttati non a pieno dai biancorossi.