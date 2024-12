Napoli De Laurentiis | Primi sei mesi del 2024 colpa mia poi ho trovato Antonio Conte

Leggi su Sportface.it

“Innanzitutto Buon Natale. Ildividiamolo neiseie nei secondi seiche si stanno concludendo. Dopo 14 anni di successi, unica squadra sempre in Europa, c’è stato bisogno di un blocco, la prendo così, filosoficamente”. Il presidente del, Aurelio De, ha fatto gli auguri di buone feste al mondo azzurro, dai tifosi ai tesserati, e in un’intervista a Radio CRC ha voluto fare il punto suldel club partenopeo che sta ormai concludendosi: “Gli errori li ho fatti io, mi prendo tutte le responsabilità, non voglio accusare nessuno altrimenti la lista sarebbe troppo lunga, io sono l’imprenditore puro che investe il proprio denaro, tra i pochi, ed è giusto prendermi tutte le responsabilità nei confronti dei nostri straordinari tifosi”. Questo il resoconto deisei, chiosa horror della stagione 2023/in cui è arrivato un disastroso decimo posto da campioni d’Italia in carica, poi dall’estate la rinascita grazie ad, che ha riportato risultati, mentalità vincente ed entusiasmo nell’ambiente azzurro: “Nella seconda parte hol’uomo, a cui faccio gli auguri con la sua splendida famiglia, mi ha aiutato facendomi capire che c’era bisogno di ristrutturare.