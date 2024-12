Top-games.it - Guida LORDS of the FALLEN tutte le VESTIGIA del gioco

Leggi su Top-games.it

Qui vediamo quali sono i punti di interesse, salvataggio e upgrade delnellaof theledel, ovvero tutti i falò del mondo diof thedove il nostro personaggio troverà ristoro, un luogo sicuro anche nell’Umbral e soprattutto un’ancora per muoversi tra le zone con pochi e semplici clic.Che cosa sono leche troviamo inof the?Leche sono dislocate in tutto il mondo di, non sono altro, che i resti dei precedenti Portalanterna, che hanno ormai fatto una brutta fine, ma hanno lasciato un piccolo segno della loro presenza in questo mondo ormai distrutto e disperato.un piccolo faro, che, se riacceso, può donarci il potere di rinascita ancorando la nostra anima a questo mondo tramite la nostra lanterna.