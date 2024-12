Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Tomori-Juventus: incontro a Riad? Le cifre sorprendono

Come scrive 'Tuttosport', la strada che potrebbe portareallaè lunga 5.200 chilometri e passa addirittura da. Si dovrebbe realizzare l’diretto tra le parti visto chegiocheranno il tre gennaio la semifinale di Supercoppa Italiana., si legge, sarebbe la pista che intriga maggiormente la dirigenza bianconera dopo la riunione tecnica avuta con Thiago Motta. Conosce già il campionato e ha già giocato al fianco di Kalulu nel, continua il quotidiano, non sta trovando spazio con Fonseca. La dirigenza rossonera, si legge, sa cheè un esubero e si potrebbe liberare di uno stipendio importante, circa 4,6 milioni di euro lordi a stagione per via del decreto crescita. Lapotrebbe cercare il prestito, ma non è escludere l'opzione di obbligo di riscatto.