AEW | Rampage si starebbe avvicinando alla chiusura

Durante i tapings “natalizi” della AEW del 22 Dicembre il presidente della compagnia Tony Khan avrebbe annunciato ai fans presenti all’arena che quello che si sarebbe registrato di lì a poco sarebbe stato l’ultimoe che non ci sarebbero state altre registrazioni in un futuro prossimo.L’episodio andrà in onda il 27 Dicembre, ma alcuni fans hanno usato i social media per diffondere anticipatamente la notizia.Tony Khan says that we are taping the lastepisode for the foreseeable future— Kimmy (@kimmysokol) December 22, 2024 Tony Khan confirms this is the lastof the foreseeable future— B Mack (@MILANOMOBBBB) December 22, 2024 AEWva in onda dal 13 Agosto 2021 su TNT. Il primo episodio ha visto Christian Cage battere Kenny Omega in un match con il titolo TNA/Impact Wrestling in palio, mentre il secondo del 20 Agosto ha visto il ritorno al professional wrestling di CM Punk e si è classificato come l’episodio più visto nella storia dello show con 1.