Piazza Affari in calo | Ftse Mib cede lo 054% spread Btp Bund in rialzo

Quotidiano.net - Piazza Affari in calo: Ftse Mib cede lo 0,54%, spread Btp Bund in rialzo

Peggioranella prima mezz'ora di scambi dopo un avvio poco mosso. L'indiceMiblo 0,54% a 33.588 punti, mentre lotra Btp etedeschi risale a 117,5 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 4,8 punti al 3,49% e quello tedesco di 3,2 punti al 2,31%. Deboli Campari (-1,53%, Stellantis (-1,32%), Buzzi (-1,38%), Azimut (-1,01%) e Ferrari (-0,92%). Brillante Leonardo (+1,72%), seguita a distanza da banco Bpm (+0,23%), Inwit (+'0,16%) e Prysmian (+0,13%), praticamente immobile Hera (+0,06%). In rosso i bancari Mps (-0,8%), Popolare Sondrio (-0,74%), Bper (-0,65%), Intesa (-0,56%) e Unicredit (-0,44%). Segno meno per Saipem (-0,68%), Eni (-0,53%), Enel (-0,43%) e A2a (-0,42%).