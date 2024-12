Golssip.it - Monica Bellucci: “Ho deciso di lavorare meno per veder crescere le mie figlie”

ha rilasciato un'intervista alla rivista Elle. Tema principale, il suo rapporto con leLeonie e Deva: "Leonie si sta preparando assiduamente per il suo futuro universitario. Ma già a 14 anni ha espresso la sua «sensibilità artistica. Deva? A 20 anni è piena di entusiasmo, ma lavora da quando ha 16 anni e si è presa il tempo per maturare. Si è fatta strada lentamente, ha conseguito la maturità, parla cinque lingue. All'epoca non ero professionale come lei. Sono felice dila appassionata a quello che fa. E ci incontriamo molto spesso, in Francia o in Italia, a casa di mia madre. Ho bisogno di guardarla negli occhi e di stringerla tra le braccia, i video non bastano. Per fortuna le miesono nate tardi, hodiper prendermi il tempo dile".