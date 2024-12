Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2024 in DIRETTA: Haugan e Mcgrath spaccano la gara, delusione Vinatzer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.34 Popov non riesce a trovare il giusto ritmo sul muro.10.34 Partito Albert Popov.10.33 Undicesima posizione per l’austriaco a 2.03.10.33 Partito Micheal Matt.10.32 Aerni è quattordicesimo a 2.96. Gli ultimi atleti stanno sciando in maniera più conservativa ma così facendo non producono velocità.10.31 Dopo metàlo svizzero ha 2 secondi di ritardo. I segni sul ripido stanno portando gli atleti a non rischiare10.31 Partito Luca Aerni, che è reduce da un grande momento di forma.10.30 Ultima posizione per Schwarz che chiude a 4.05 da.10.30 Tanti errori sul ripido per l’austriaco che ha un ritardo di 2.54 dopo metà.10.30 Partito Marco Schwarz.10.29 Inforca subitoche è fuori dopo pochissime porte.