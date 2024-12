Ilrestodelcarlino.it - Leka: "Ecco perché siamo usciti dal tunnel". Ma ora chiede rinforzi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Anche quando eravamo dentro ile perdevamo in malo modo, io sapevo che qualcosa era cambiato dentro il gruppo. Quando sono finiti i turni infrasettimanali, in cui eravamo in balìa delle partite da giocare, e abbiamo avuto del tempo per lavorare in palestra abbiamo svoltato". Così coach Spiro, sempre concreto nelle sue dichiarazioni, descrive come la sua Vuelle è riuscita a fare un filotto di quattro vittorie consecutive risalendo da una posizione in classifica che stava diventando pericolosa. Ma non gli bastano i risultati, il coach della Carpegna Prosciuttoai suoi un ulteriore salto di qualità: "La cattiveria agonistica ora è salita, ma in difesa non vedo ancora quel cinismo che servirebbe, subiamo ancora dei canestri facili che mi fanno imbestialire" è il suo appunto alla squadra.