Quotidiano.net - La fame nel carrello: "Tutti mangiamo male. I poveri sono più a rischio"

Leggi su Quotidiano.net

Boni Ci ride sopra, ma la definizione non gli dispiace anche perchè calza come un abito sartoriale su misura. Il professor Andrea Segrè, docente di economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile all’Università di Bologna, è il Cavaliere bianco che si batte contro il Cavaliere nero dello spreco alimentare. Lo fa da scrittore-divulgatore che ha appena pubblicato l’ultimo libro ma soprattutto da direttore scientifico dell’Osservatorio Waste Watcher-Campagna spreco zero. Professore, dove si spreca di più? "Gli sprechi maggiori si registrano nelle case più che nei ristoranti o nella distribuzione. Il 70% si spreca in famiglia". Possibile che le mamme e le nonne non siano attente? "Lo, ma la consuetudine di gettare l’insalata appena avvizzita o il pane del giorno prima diventato più duro è molto diffusa".