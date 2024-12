Laprimapagina.it - Il Confine invisibile

Leggi su Laprimapagina.it

IlDi Vincenzo Calafiore23 Dicembre 2024 Udine E’ un “ tempo “ questo, di difficoltà sociali ed economiche, di odio sia religioso che razziale.Di società corrotte e opulente, dell’eterno circolo vizioso tra sesso e denaro, delle terribili anomalie celate dietro l’apparenza del perbenismo.E’ difficile per chi innamorato della vita guardarlo da un angolo diverso, andare alla ricerca di un appiglio alla moralità: quella vera ,autentica, delle persone comuni che vivono e lavorano lontane dal malaffare.E non la visione degli esibiti censori, degli ipocriti fustigatori dei costumi, dei parolai e dei chiacchieroni.Purtroppo esistono tanti mascalzoni che non sono falsi moralisti, ma non può esistere un falso moralista che non sia anche un mascalzone.E proprio di questi acrobati sospesi sul filo deltra la legalità e l’illecito è densa la realtà, davvero poco immaginata, descritta puntualmente dalla cronaca, con ormai consumata acribia stilistica e senso quasi rabdomantico.