Anteprima24.it - FOTO/ IIS Alberti, il 2024 si chiude con le ‘attività alternative’ in co-gestione docenti-studenti

Tempo di lettura: 2 minutiCon la fine dell’anno sianche il periodo di co-all’IIS Giuseppedi Benevento. Un momento voluto dai rappresentanti d’istituto Andrea Luongo, Luigi Ziccardi, Matteo Cavazza e Roberta Del Bene, caratterizzato da una serie di. Gli, insieme al personale docente delle quattro sedi rispettivamente centrale di Via Tiengo e succursali di Via Calandra, Via delle Poste e San Giorgio del Sannio, sono stati protagonisti della cinque giorni, dal 16 al 21 dicembre, in cui si sono tenuti una serie di corsi tra cui ricamo,grafia, giochi da tavolo, scultura grazie anche al supporto della dirigente scolastica Silvia Vinciguerra. Soddisfatto il rappresentante degliAndrea Luongo che ha voluto concedere a colleghi,, personale e famiglie dell’IIS, un augurio di fine anno: “In questo periodo di festa – si legge nella lettera – desidero esprimere un sentito ringraziamento a ciascuno di voi per il costante impegno, la passione e la dedizione che quotidianamente contribuiscono a rendere la nostra scuola un luogo di crescita e apprendimento.