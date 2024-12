Ilgiorno.it - Albero di Natale speciale. Simbolo di vita e allegria per quei bambini mai nati

Da ieri al cimitero di via Milano è sorto undie di: un alberello dicarico di palline bianche e di pupazzi - ci sono “superlimone”, una grande carota, un orsacchiotto, elfi rosa - con accanto un angelo argentato incerto se spiccare il volo o radicarsi a terra. È l’iniziativa voluta dal gruppo dei genitori dei bimbi del Vantiniano - mamme e papà di piccolimorti o vissuti solo poche ore - che dal 2021 danno battaglia per ritagliarsi il riconoscimento del diritto al ricordo e alla preghiera. "Da allora tutti gli anni ci riuniamo qui per addobbare l’, per noi è importante mettere un segno", dice Stefania Veggia, una delle mamme del gruppo. Un gruppo composto da famiglie che ancora attendono giustizia per la vicenda delle tombe rimosse dal Comune, a loro dire senza essere state informate.