Oasport.it - Volley femminile, Conegliano vince il Mondiale per Club! Tianjin travolto, Pantere da Slam

Leggi su Oasport.it

ha vinto ilper2024 di, sconfiggendo le cinesi delBohai Bank per 3-0 (25-21; 25-15; 25-20) nella finale andata in scena ad Hangzhou. Le Campionesse d’Europa hanno tramortito le padrone di casa, recuperando da 14-18 nel primo set, dominando il secondo parziale e risalendo da 7-11 nella terza frazione dall’alto di una superiorità tecnica rimarchevole. La corazzata veneta ha conquistato il terzo titolo iridato della propria storia dopo quelli del 2019 e del 2022, completando così il grandenel 2024: dopo la Coppa Italia, lo Scudetto, la Champions League e la Supercoppa Italiana è arrivato anche il massimo trofeo internazionale.Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno completato la propria cavalcata in Cina senza perdere nemmeno un set: nella fase a gironi avevanoper 3-0 le brasiliane del Dentil Praiae (vice campionesse del Sudamerica), le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh (vice campionesse d’Asia) e le giapponesi del NEC Red Rockets Kawasaki (Campionesse d’Asia), poi in semifinale avevano giganteggiato per 3-0 contro Milano (vice campionesse d’Europa).