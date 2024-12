Oasport.it - Sci alpino, cancellato il superG femminile di St. Moritz: condizioni meteo avverse

Il secondodi St.è stato. Dopo una mattinata di rinvii e spostamenti dell’orario di partenza, alla fine la giuria non ha potuto che prendere una decisione scontata. Nonostante un continuo slittamento, arrivato fino a mezzogiorno, ledelnon sono cambiate, con la nebbia che ha continuato a fare capolino e con anche delle forti raffiche di vento presenti.Già in mattinata la ricognizione era stata anticipata per permettere agli addetti di ripulire al meglio la pista. Leerano quindi già al limite e successivamente la giuria ha deciso di spostare l’orario della partenza della gara ogni mezz’ora, arrivando appunto alla decisione definitiva del mezzogiorno.Quello odierno era il secondoin programma nella località svizzera. Ieri a trionfare era stata l’austriaca Cornelia Huetter, che si è imposta davanti alla padrona di casa Lara Gut-Behrami.