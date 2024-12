Lanazione.it - Presidio a difesa del Consultorio: "Basta con le carenze di personale"

Mobilitazione a sostegno deldi Orvieto da parte del Comitato per la salute pubblica. Domani alle 10.30 è prevista una manifestazione di fronte alla sede deldi Orvieto scalo per protestare contro lediche penalizzano da tempo il servizio. Sono infatti due anni che non c’ il ginecologo e non c’è nemmeno l’assistente sociale, insomma due figure chiave alla cui assenza la Usl non riesce a porre rimedio, anche se nel caso del ginecologo si era cercato di tamponare parzialmente la situazione con un incarico a tempo affidato all’ex primario del reparto di ostetricia, Patrizio Angelozzi. All’iniziativa del Comitato presieduto da Emma Scanu, hanno aderito anche le associazioni “Cellula Luca Coscioni“, “L’albero di Antonia“, “Il filo di Eloisa“, “Abitare Orvieto“, “Articolo 21-di Orvieto“ e “Rose rosse d’Europa“.