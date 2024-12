Ilfattoquotidiano.it - Il lutto a Natale può diventare un tempo di vuoto. Ma il dolore non va nascosto, anzi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il, per molti, è un periodo di gioia e condivisione, ma per chi è nelpuòundi, di solitudine e malinconia. La perdita di una persona cara, o di un animale che ha fatto parte della famiglia, trasforma il periodo natalizio in un’esperienza che non sempre è facile da affrontare. Tuttavia, anche nella sofferenza, ilpuò essere un’occasione per onorare chi non c’è più e trovare modi nuovi per celebrare la vita, il ricordo e l’amore che ancora continua a esistere. In fondo, ilè l’amore che resiste, un’eco che non si spegne, un viaggio che cerca ancora la sua strada.Ildel, quando ci colpisce in modo profondo, non è da evitare, né da esorcizzare. È una condizione che va accolta, che merita di essere vissuta, trasformata e integrata.