Il cardinale Pizzaballa è entrato a Gaza e ha celebrato la Messa sotto ai droni

. Ildi origine bergamasca Pierbattista, patriarca di Gerusalemme dei Latini, ènella mattina di domenica 22 dicembre nella Striscia die halanella chiesa della Sacra Famiglia in occasione delle celebrazioni del Natale.L’ingresso del patriarca è arrivato dopo che sabato 21 dicembre Papa Francesco, durante il discorso di Natale alla Curia, aveva annunciato che aera stato negato l’accesso nella Striscia. È stato l’account X ufficiale del Patriarcato Latino di Gerusalemme ad annunciare le celebrazioni natalizie delnella Striscia. Sunday, December 22, 2024 – H.B. Cardinal Pierbattista, Latin Patriarch of Jerusalem, presided over the Holy Mass at the Holy Family Church inas part of his solidarity visit ahead of the joyous Christmas celebrations.