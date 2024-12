Oasport.it - United Cup 2025: varati i timeout in doppio misto

Ci sarà una regola quantomeno particolare nella nuova edizione diCup, che prenderà il via il 27 dicembre tra Perth e Sydney. L’evento, che per punti in palio ha sostanzialmente il valore di un ATP 500 e di un WTA 500, ha infatti introdotto la possibilità di chiamare undurante il.In sostanza, si tratta di qualcosa che per certi versi avrebbe dell’avvicinamento a parecchi sport di squadra, ma al momento ha una regolamentazione molto stretta. Detto del fatto che si potrà chiamare soltanto in, innanzitutto saranno due per tutta la durata della partita e potrà protrarsi fino ai 60 secondi: i giocatori potranno consultarsi con il capitano.Inoltre, stante l’applicazione esclusiva nel, potrà essere richiesto soltanto dalla coppia che ha il servizio e non ci potrà essere la chiamata dello stesso tra prima e seconda (presumibilmente per evitare di farsi letteralmente dire dove tirarla, o altri eventuali scopi non benefici per la coppia avversaria).