Roma ristorante da incubo | oltre 50 kg di cibo scaduto

, 21 dicembre 2024- I Carabinieri della Stazione diSan Sebastiano e quelli della Stazione diGarbatella, con il supporto di altri militari della CompagniaEur, del Nucleo Carabinieri Antifalsificazione e Sanità e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di, hanno effettuato un ampio servizio coordinato di controllo del territorio nei quartieri Ostiense, Garbatella e Ardeatino, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della microcriminalità e degrado urbano, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diLamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.Il bilancio dell’attività è di una persona denunciata e quattro sanzionate amministrativamente.In particolare, i Carabinieri della Stazione diSan Sebastiano hanno denunciato una donna romena di 25 anni, senza occupazione, sorpresa mentre tentava di darsi alla fuga, dopo aver asportato da un supermercato alcuni prodotti alimentari, senza pagarli, che sono stati recuperati e restituiti al responsabile dell’attività.