Prima Categoria Poker del Borghetto a Montemarciano | 0-4 al Di Gregorio

In 37 minuti la squadra di Luchetta annienta i locali, grazie ai gol di Barchiesi (doppietta), Brega e Riccardo Paglialunga: mai ilaveva vinto in casa del, alla terza sconfitta di fila, 21 dicembre 2024 – Ilvola, ilora è in crisi. L’anticipo della 14^ giornata del girone B di, infatti, ha visto la vittoria della squadra di Luchetta con un sonoro 0-4 al “Di” contro la formazione di Cristiano Caccia, alla terza sconfitta di fila, segnando 4 gol in 37 minuti nel primo tempo con la doppietta di Barchiesi e le reti di Brega e Riccardo Paialunga. I locali sono stati in 10 dal 25? del primo tempo, per l’espulsione di Ulisse per doppia ammonizione. Invariate le posizioni di classifica, con ilsempre terzo a -4 dalla vetta e ilquinto, ora a -1 proprio dai montemarcianesi grazie a questa terza vittoria di fila.