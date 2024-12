Thesocialpost.it - Neve e gelo sull’Italia: crollano le temperature, ecco quando

Leggi su Thesocialpost.it

Un clima incerto caratterizza questo ultimo weekend prima delle festività natalizie. Una perturbazione fredda in arrivo dal nord Atlantico colpirà diverse aree, in particolare quelle del Centro e del Sud Italia. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo arancione per l’Emilia Romagna e gialla per altre sette regioni per oggi, sabato 21 dicembre. Si prevedono nevicate su alcune zone dell’Appennino, con accumuli significativi anche a quote collinari.Leggi anche: La Russa furioso accusa l’Europa: “Inaccettabile interferenza sul Ddl sicurezza”Sulla penisola, il tempo si presenterà per lo più nuvoloso, con possibilità di piogge. Lesono destinate a scendere in molte parti del Paese a causa dell’ondata di freddo in arrivo prima delle festività. Questa situazione potrebbe persistere fino al 25 dicembre.