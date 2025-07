L’Ancona non si ferma e punta all’esperienza

L'Ancona non si ferma e punta deciso all’esperienza, rafforzando il suo roster con volti promettenti sia tra i giovani che tra i portieri. Dopo aver annunciato Kouko e Cericola, la squadra si prepara a integrare talenti di grande prospettiva come Andrea Giordani e un trio di portieri classe 2005, pronti a scrivere nuove pagine di successo. I portieri biancorossi, infatti, rappresentano un investimento fondamentale per il futuro del club, consolidando la loro volontà di crescere e vincere.

L’ Ancona nei giorni scorsi ha ufficializzato i due attaccanti Kouko e Cericola, ma sono pronti a diventare ufficialmente dorici anche una serie di under di belle prospettive che corrispondono ai nomi di Andrea Giordani, classe 2007 ex Perugia e giovanili Ancona, e poi i tre portieri tutti classe 2005: l’ex Roma City Gregorio Salvati, l’ex Monterotondo Giulio Mengucci, e l’ex Civitanovese Gabriele Petrucci. I portieri biancorossi, infatti, saranno tutti under e si faranno concorrenza per conquistare, domenica dopo domenica, la fiducia di mister Maurizi per lo slot destinato a un giocatore nato nel 2005. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Ancona non si ferma e punta all’esperienza

In questa notizia si parla di: ancona - ferma - punta - esperienza

Perentorio sei a zero, protagonista assoluto Michele Mecarelli. Il Club Ancona non si ferma più, quinta di fila. Saronno demolita, basterà un pari per la A2 - Il Tennis Club Ancona continua a macinare successi nella Serie B1, con una vittoria schiacciante per 6-0 contro Saronno.

La Punta della Lingua added a new... - La Punta della Lingua Vai su Facebook

Assodrink punta anche sul food, boom all’open day di Civitanova; Fermana, ecco mister Bolzan:: Sono molto legato a questi luoghi; L'Ancona mette nel mirino il talento Amadori: si punta sul baby attaccante del Cesena nell'orbita dell'U19 di.

L’Ancona non si ferma e punta all’esperienza - Nel mirino Andreoli del Piacenza, centrocampista e Castellano, ex Turris. Scrive msn.com

L’Ancona ora punta sull’attaccante Kouko - Il Resto del Carlino - difensore classe ‘99 cresciuto nel Benevento e reduce dall’esperienza alla Nocerina. Lo riporta ilrestodelcarlino.it