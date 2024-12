Ilfattoquotidiano.it - Metti un giorno in Lamborghini, a tu per tu con la nuova supercar Temerario – FOTO e VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La rivoluzione è compiuta, la gamma è completa andate (ad accelerare) in pace, anche se sempre con giudizio. Senza essere blasfemi, la risposta del Toro ai rivali in Rosso Ferrari sull’altra sponda (si fa per dire) della via Emilia dove regna la 296 GTB, è arrivata con i suoi tempi ma in maniera coerente alla strategia scelta. Si chiamae già il nome è tutto un programma: è audacia dell’ennesimo Toro (stavolta messicano) che si fa macchina e strategia. Che allo stesso tempo vede il rinnovo della gamma delle supersportive – da Aventador a Revuelto, da Huracàn a, l’ultima arrivata appunto – in chiave elettrificata dopo la Urus SE e la stessa Revuelto.Proprio in occasione del lancio italiano dell’ultima creazione di Sant’Agata Bolognese, dopo le preview di Monterrey in California ad agosto e di qualche settimana fa a Londra, il Presidente e CEO di Automobili, Stephan Winkelmann ci ha tenuto a fare il punto su una realtà sorprendente arrivata ormai a 3.