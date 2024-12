Lanazione.it - Metalli preziosi, il rifiuto si fa utile: "Toscana all’avanguardia con Iren"

Leggi su Lanazione.it

TERRANUOVA B.NI (Arezzo)Nasce nel Valdarno aretino il primo impianto per il trattamento delle schede elettroniche provenienti dai rifiuti di apparecchiature e deidel gruppo. Il sito, inaugurato ieri dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, si trova a Podere Rota di Terranuova Bracciolini, sede di una storica discarica che ha provocato polemiche e disagi: ora una nuova vita con l’impianto che si estende su una superficie di circa 2400 metri quadrati e consentirà l’estrazione, la selezione e il recupero diquali oro, argento, palladio e rame, presenti all’interno di schede elettroniche di piccoli elettrodomestici e dispositivi elettronici. Oggi oltre il 90% delle schede elettroniche recuperate in Italia è destinato all’esportazione, pertanto il nuovo impianto si colloca in una innovativa direzione di circolarità e prossimità territoriale; infatti oltre a contribuire allo sviluppo economico dell’area, le attività del gruppo potranno favorire sinergie con l’importante distretto orafo aretino, che potrà utilizzare le materie recuperate senza alcuna ulteriore lavorazione.