L’allarme del procuratore capo Paci | Pianta organica scoperta al 40%

IlCalogero Gaetanolanciasulla mancanza del personale amministrativo nell’istituzione da lui guidata: "A Reggio la nostraal 40%. Nel distretto regionale – ha rimarcato ieri durante il brindisi natalizio – solo Piacenza è messa peggio con meno 50%". È un problema di vecchia data che affligge la Procura, maha evidenziato che sta peggiorando e che vi sarebbe uno squilibrio rispetto al tribunale dovuto a scelte calate dall’alto: "La Procura si ritrova a operare con sempre meno dipendenti amministrativi, per determinazioni ministeriali o governative talvolta incomprensibili – ha detto – Negli ultimi due anni si è inteso irrobustire in modo forte gli uffici giudicanti, mentre quelli requirenti sono rimasti al palo. C’è stato un innesto di personale giovane, ma poi qualcuno è andato via per logiche che si fatica a capire in termine di disparità di trattamento di personale della stessa qualifica appartenente a ministeri diversi".