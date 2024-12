Pianetamilan.it - Ex Milan, Verza si racconta: “Dal gol nel derby ad agente immobiliare”

Vinicio, ex calciatore del, ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi in particolare sulla sua esperienza in rossonero e sulla decisione di ritirarsi. Ecco, dunque, le sue parole. Sul ritiro: "Una volta c’era il gioco del calcio, lasciavano libero sfogo alla fantasia. Nell’arco degli anni degli anni tutto è diventato un lavoro: alla lunga ti trasforma in un numero e non ti diverti più. Poi ho lasciato perdere. Mi sono totalmente disinteressato di quel mondo e quindi ho cambiato vita. Non è stata una sofferenza, ho subito imparato ad apprezzare altri aspetti. Non hai più i tanti impegni accessori e le partite, vivi molto di più la famiglia. Ne è valsa la pena". Sul cambio totale di vita: "Non partecipo più a certe trasmissioni in tv.