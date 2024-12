Movieplayer.it - Diamanti, intervista a Ferzan Özpetek: "Le donne? Le amo: sono esseri superiori"

Leggi su Movieplayer.it

"Mi interessa il punto di vista femminile: ho messo insieme 18per vedere cosa succedeva": il regista, con le attrici Jasmine Trinca e Luisa Ranieri, ci racconta il suo nuovo film dal cast stellare. In sala. "Mi interessa moltissimo il rapporto tra mamma e figlia, tra due sorelle: lee quando stanno insieme, che siano in conflitto o che ci sia un grande amore tra di loro, mi interessa molto ciò che avviene. In questo film ho messo sul set 18: volevo vedere cosa succedeva".con, in sala dal 19 dicembre, ha dato un bello scossone al cinema mondiale. Con questo film ha infatti decisamente superato il test di Bechdel, ovvero il metodo utilizzato per valutare l'importanza dei personaggi femminili in un'opera: se la storia in questione contiene .