Cremonese, Sampdoria occasione per invertire la rotta

La sfida di lusso con ladeve rilanciare le ambizioni dellae riportare ai grigiorossi il successo necessario per ritrovare fiducia e convinzione (dopo troppi alti e bassi). Questo, in estrema sintesi, Castagnetti e compagni sono chiamati non solo a riassaporare la gioia dei tre punti, ma anche per riconquistare il sostegno del pubblico dello “Zini”, apertamente deluso dalle ultime altalenanti prestazioni dei suoi beniamini. I blucerchiati, dal canto loro, hanno affidato a mister Semplici il compito di guidare finalmente la Samp sulla strada giusta e, a parte la secca sconfitta in Coppa Italia, sembra che l’ex Coda ed i suoi nuovi compagni stiano facendo intravedere segnali interessanti sia come solidità difensiva che come organizzazione di gioco. Certo, una compagine che in avanti possiede una coppia-gol come quella composta da Coda e Tutino può e deve fare la differenza con qualsiasi avversario ed anche per questo mister Stroppa sta chiedendo ai suoi giocatori la massima attenzione per riuscire a fronteggiare le bocche di fuoco blucerchiate.