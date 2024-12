Anteprima24.it - Comune di Baronissi, la Presidente del Consiglio risponde alle polemiche dell’opposizione

Tempo di lettura: 3 minutiIn merito alla conferenza stampa del gruppo di opposizione riguardante la mancata iscrizione del punto all’ordine del giorno per il prossimoComunale relativo ai locali della scuola superiore Margherita Hack, è necessario fare chiarezza su più fronti.“La mancata iscrizione del punto all’ordine del giorno non è frutto di scelte arbitrarie, ma del pieno rispetto del Regolamento delle sedute consiliari deldi, nello specifico dell’articolo 36, comma 3. Iscrivere il punto senza il completamento dell’iter tecnico-amministrativo avrebbe rappresentato una violazione delle norme”, afferma Agnese Coppola Negri,delComunale.Come previsto, infatti, dal regolamento, affinché un argomento possa essere discusso in, è necessario che l’iter includa l’acquisizione dei pareri tecnici e il passaggio in commissione consiliare.