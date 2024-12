Amica.it - Al MAXXI di Roma la mostra per festeggiare i 60 anni di Nutella

(askanews) – Si intitola joyn!Un viaggio nel mondoper i suoi 60lache ilospiterà fino al 20 aprile 2025. Un’occasione per ripercorre i sei decenni di vita della crema spalmabile, proponendo un mix di gioco e approfondimento, in uno spazio per adulti e bambini. Il percorso immaginato è l’occasione per riscoprire i ricordi legati a, immergersi nelle sue campagne pubblicitarie più conosciute e visualizzare l’impatto sociale di un’icona che ha attraversato intere generazioni.«Siamo molto contenti diqui questo compleanno. Un anno che è stato ricchissimo,ha lanciato il gelato, ha lanciato la crema plant-base, il cornetto, il muffin e più recentemente il donuts, quindi un mix di tradizione e innovazione per me veramente unico per