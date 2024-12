Lanazione.it - Prato-Fiorenzuola: Sfida Cruciale per il Girone D di Serie D

Vincere per chiudere al meglio il 2024 e ild’andata del raggruppamento D diD. E’ questa la missione per domenica del, che allo stadio Lungobisenzio ospita (calcio d’avvio alle 14.30) il, penultima forza del torneo assieme al San Marino con 12 punti. Per i biancazzurri, appena rinforzati dagli arrivi di Leonardo Luiz Pereira Lopes e di Alessandro Baldari, in palio ci sono tre punti da conquistare obbligatoriamente. Sia per dare continuità ai recenti risultati (i lanieri vengono da quattro punteggi utili e da due successi consecutivi sul campo amico), sia per confermarsi fuori dalla zona playout. Di fronte, ecco una formazione che non sta di certo attraversando un buon momento. La compagine piacentina è infatti reduce da sei stop di fila. Un ruolino di marcia questo che ha fatto sprofondare in graduatoria i rossoneri, che avevano cominciato il campionato con quattro punti nelle prime due giornate.