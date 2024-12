Open Arms oggi la sentenza per Salvini | cosa rischia il ministro

Leggi su Dayitalianews.com

, 20 dicembre 2024, è attesa laper il processoche vede imputato Matteodei Trasporti e delle Infrastrutture per il quale l’accusa ha chiesto 6 anni di carcere. Le accuse nei confronti del leader della Lega sono di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, per aver impedito lo sbarco a 147 migranti a bordo della Ong spagnolanell’agosto del 2019 sulle coste italiane. L’accusa lo scorso 14 settembre ha chiesto la condanna a, mentre il 18 ottobre ha parlato la difesa che invece ha chiesto la piena assoluzione.La posizione di Matteosi è detto sereno in una diretta social, qualunque sia la. Se dovesse essere dichiarato innocente sarebbe felice, consapevole di aver fatto il suo lavoro; se dovesse essere dichiarato colpevole ha detto che sarebbe ugualmente felice, poiché convinto di aver agito per il bene degli italiani e del paese difendendolo da immigrati clandestini e trafficanti.