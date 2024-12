Liberoquotidiano.it - Michele Serra si emoziona per i boss mafiosi che leggono libri: delirio su "Repubblica"

Succede che, due giorni fa, la Direzione distrettuale antimafia di Napoli decapiti una delle tante teste dell'idra camorrista spedendo in carcere un manipolo di malavitosi brutti sporchi e cattivi appartenenti al potente clan Amato-Pagano. Ene approfitti per tratteggiare nella sua rubrica su la– l'Amaca – un encomio in ode ai vecchi mammasantissima. Non quei panzoni abbronzati col Rolex d'oro sul polso (ovviamente rubato) che esibiscono orgogliosi il lardume come in Gomorra, ma quei malavitosi old style. Criminali che, come il whisky, migliorano incanutendo.premette di essere un «italiano di educazione mezzo borghese e mezzo comunista», che si commuove davanti alla bellezza di Berlinguer (Enrico o Bianca?) e di Picasso, e che pertanto ha in massimo orrore il “brutto” in tutte le sue forme.