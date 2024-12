Ilrestodelcarlino.it - Luciano Spalletti ad Ascoli: “Costantino Rozzi, uomo forte dal destino forte”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Piceno, 20 dicembre 2024 – Tappa ascolana per il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio,. L’allenatore, infatti, è stato l’ospite d’eccezione per l’inaugurazione del nuovo showroom di Agricentro, a Castel di Lama. Il tecnico, che è un grande appassionato di trattori, avendo anche dei terreni privati che coltiva nel tempo libero, ha colto l’occasione per ricordare, Presidentissimo dell’, a trent’anni dalla sua scomparsa. “Lui è stato un’icona, un marchio del mondo dello sport e non solo per il calcio – ha spiegato-. Aveva questa personalità incredibile, ma anche questa forza che sprigionava pur non essendo imponente dal punto di vista fisico. Però sapeva sempre ritagliarsi la sua strada.dal”.