Anteprima24.it - Iannone (FdI): “Corte Conti conferma gli sprechi di De Luca”

"La condanna della magistratura contabile conferma il giudizio politico già consumato. De Luca dissipa risorse pubbliche per la sua propaganda personale". Così il senatore Antonio Iannone, commissario campano di Fratelli d'Italia. "Le covid card della Regione sono negli scantinati e centinaia di migliaia di euro mancano alle casse dei cittadini campani. Arriva così solo il primo conto salato, ma tante sono le vicende in cui il danaro pubblico è usato in maniera disinvolta ed in spregio alle leggi sulla trasparenza. Penso ai soldi della Regione clamorosamente utilizzati per inondare la Campania di manifesti giganti contro il Governo Meloni. De Luca racconta bugie e i campani pagano ma sarà costretto a risarcire perché il tempo fa maturare le responsabilità".