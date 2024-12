Quotidiano.net - Gisèle Pelicot vince la battaglia giudiziaria contro l'ex marito per violenza sessuale

"Ho voluto, aprendo le porte di questo processo il 2 settembre scorso, che la società potesse appropriarsi di questi dibattiti. Non ho mai rimpianto questa decisione. Ora ho fiducia nella nostra capacità collettiva di costruire un futuro in cui ognuno, donna e uomo, possa vivere in armonia, nel rispetto e nella comprensione reciproca". Le parole di, pronunciate ieri all’uscita dall’aula del Palazzo di Giustizia di Avignone, sono colme di sollievo e di consapevolezza di aver vinto unafuori dal comune. Vent’anni, il massimo della pena, sono stati inflitti al suo exDominiqueche per dieci anni – dal 2011 al 2020 – l’ha drogata per violentarla e farla violentare da decine di uomini che reclutava sulle chat. Anche tutti gli altri 50 coimputati sono stati dichiarati colpevoli, con condanne di varie genere tra i 3 e i 15 anni.