Sport.quotidiano.net - Ciclismo. La Mobili Lissone sceglie. Rolandi è il presidente:: "Sempre con i giovani»

Lo Sport Clubha un nuovo: Alessandro, classe 1968 nato a Tortona, da trent’anni cittadino didove vive con moglie e una figlia. Mentre l’altro viceeletto è Luca Petrillo (a sinistra nella foto).subentra a Enrico Biganzoli. Installatore idraulico nella ditta di famiglia Idrac-Srl che conduce assieme al fratello Roberto, il neoha le idee ben chiare: "Mi aspetta un compito impegnativo e mi impegnerò al 100% delle mie forze per raggiungere gli obiettivi, credendo nello spirito di squadra. Una delle mie priorità riguarda il settorele, un’attività in cui dobbiamo porre basi solide e continue per una crescita. La presenza dellarappresenta un punto cardine del nostro territorio e abbiamo il dovere di svilupparla nel miglior modo possibile".