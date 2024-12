Iodonna.it - Capelli splendidi splendenti per le feste? Tutti i consigli degli addetti ai lavori. Dalla rinfrescata al taglio ai trattamenti anti crespo e lucidanti

Leggi su Iodonna.it

, elettricità, punte assottigliate per le basse temperature, lunghezze sfibrate e opache. Come sistemare iin tempo per le? Daiper ricostruirli alla “” delal gloss per ravvivare il colore, iesperti perluminosi e brillper Natale, Capodanno e oltre.luminosi: 5 buone abitudini da seguire a casa X Leggi anche › Fiocchi, mollette & co: gli accessoriper acconciature a prova di eventi prenatalizi, come prepararli alle? Ida fare in saloneTra freddo, umidità, pioggia, capi di lana, che l’inverno non sia la stagione ideale per iè risaputo: le conseguenze sono, oltre all’effettoed elettrico,sfibrati e opachi.