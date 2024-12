Bugo annuncia il suo ultimo concerto Morgan | Avrei preferito una seconda strofa di Brutte intenzioni

Leggi su Open.online

L’1 aprile 2025 sarà l’di, nome d’arte di Cristian Bugatti. O almeno così hato il cantautore in una conferenza stampa insolita, introdotta dal comico Valerio Lundini. L’ultima esibizione dal vivo dovrebbe cadere nel giorno in cui per tradizione si organizzano scherzi e bufale, per cui la cautela è d’obbligo. Ma c’è chi si è chiesto comeabbia preso questa notizia, visto che i due furono protagonisti di una clamorosa lite sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo del 2020. «Non è vero che questa è una buona notizia per me, non sono uno che gode per la sconfitta altrui e non desidero affatto chesparisca dalle scene», chiarisce Marco Castoldi su Instagram, «il fatto che lui si sia comportato male con me non significa che io voglio il suo male e poi lo ho sempre apprezzato come cantautore».