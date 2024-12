Ilgiorno.it - Banda albanese dei Rrucaj: arrestati due membri dopo una serie di furti in Italia

Respinti alla frontiera di Bari, verosimilmenteessere sbarcati da un traghetto salpato dall’altra sponda dell’Adriatico, i tre cugini albanesi sono entrati indal confine sloveno il 4 novembre. Due giorni, hanno subito messo a segno il primo colpo, dando il via a unadi dodici raid identici nel giro di due settimane. Tempistiche che fanno pensare che isiano arrivati inapposta per svaligiare più abitazioni possibile e poi rientrare in patria col bottino ricavato dalla vendita della reva ai ricettatori. A scompaginare i loro piani ci hanno pensato gli investigatori della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal vice Domenico Balsamo, che nei giorni scorsi hanno fermato il ventisettenne Gjovan e il trentaduenne Erjon; ancora ricercato il trentacinquenne Alban, inseguito dallo stesso provvedimento firmato dal pm Carlo Scalas e convalidato dal gip del Tribunale di Monza Elena Sechi (con misura cautelare del carcere per i due finiti in manette).