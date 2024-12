Zonawrestling.net - AEW: Compagnia valutata oltre 2 miliardi, terza tra le organizzazioni sportive di combattimento

Leggi su Zonawrestling.net

A livello economico è sicuramente un gran momento per la AEW e Tony Khan, laha recentemente raggiunto un accordo pluriennale con la Warner Bros Discovery per un rinnovo stimato in 185 milioni l’anno e ciò si riflette anche sul valore della. Nella giornata di ieri lae il suo presidente Tony Khan hanno catturato l’attenzione del magazine Variety, nello speciale sui migliori “Dealmakers” (uomini d’affari).Grande ascesaSecondo Variety laè, ad oggi,di dollari, il che la rende lasocietà di sport dapiù quotata al mondo. Nell’articolo è sottolineata la grande ascesa compiuta dalla AEW in soli 5 anni dalla sua creazione, merito del CEO Tony Khan capace di raggiungere l’accordo con la WDB, come detto prima, che garantirà che i programmi di punta della AEW, Dynamite e Collision, continueranno ad andare in onda su TBS e TNT e che verranno trasmessi in diretta streaming su Max.