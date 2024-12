Ilrestodelcarlino.it - Morto Marco Fabbri, storico titolare della concessionaria Alfa Romeo e Maserati

Civitanova, 19 dicembre – È. Il punto vendita, lungo la statale Adriatica, era riferimento per gli appassionati di auto dal motore e rombante. Aveva 68 anni e però da tempo combatteva con gravi problemi di salute. Molto conosciuto in città, si è spento all’alba di questa mattina, circondato dall’affetto dei suoi cari. Era rimasto vedovo e lascia i figli Paola e Roberto, il genero Mirko, i nipoti Vittoria e Riccardo e il fratello Giovanni. La salma è stata composta nella casa funeraria Terra Cielo di via Cecchetti. Il funerale si svolgerà la mattina di sabato, alle ore 10, nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a San Marone.