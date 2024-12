Anticipazionitv.it - Michele Longobardi sentiva anche un’ex di Uomini e Donne: il nome

Leggi su Anticipazionitv.it

oltre a ingannare la redazione diha tirato in ballouna ex del trono classico. La registrazione del 18 dicembre 2024 è stata l’ultima per lui e sono emersi nuovi clamorosi dettagli sul suo inganno. Ha preso in giro le sue corteggiatrici e la ragazza con cui si è sentito ha telefonato in studio ammettendo tutta la verità. Scopriamo di chi si tratta e cosa è emerso.anticipazioni,: la telefonata che cambia tuttoIl momento chiave della registrazione arriva quando Maria De Filippi annuncia una telefonata in diretta. La voce dall’altra parte è quella di Alessandra Somensi, ex corteggiatrice di, che conferma di aver intrattenuto una conoscenza condurante il suo percorso come tronista., tentando di giustificarsi, afferma: “Ti avevo detto che dovevo finire questa cosa e poi.