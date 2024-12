Ilfattoquotidiano.it - “Malena non mi risponde al telefono da due anni. Nel porno è stata una grandissima, se ritirarsi è quello che sente è giusto che lo faccia”: parla Rocco Siffredi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Sono dueche non mi. C’è un lutto da cui lei non si è più ripresa“:e lo fa a proposito di, al secolo Filomena Mastromarino, attrice hard che ha deciso di lasciare il mondo delperché, ha spiegato, “è stato uno sbaglio, sono certa di aver già pagato“.Ora ilattore più famoso al mondo commenta con Mowmag questa decisione, anche perché è stato proprio lui a lanciarenel suo mondo: “Le voglio troppo bene per commentare la cosa. Se ècheche lo, èuna, ci ha messo tutto, ma purtroppo è successo questo, è la sua personalità, forse non èfortunata”.ha spiegato di averle chiesto “dieci volte, prima di lanciarla, se fosse sicura” e ha aggiunto che di questa scelta era a conoscenza perché risale a duefa: “Noi ce l’aspettavamo, ma adesso lei l’ha resa pubblica e, facendo così, magari ha creato questa sorta di hype, ma per noi è tutto pienamente normale.